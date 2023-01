Brooke Shields rivela | «A 20 anni fui stuprata Non lottai | ero congelata»

Agenzia ANSA

La star di 'Laguna Blu' lo ha rivelato nel documentario autobiografico 'Pretty Baby', presentato al Sundance Festivalha rivelato di essere stata violentata poco dopo il college. La star non ha mai evitato di parlare dei modi in cui ha subito molestie da bambina a Hollywood, ma ora l'attrice racconta ...Il vincitore di sessanta titoli Atp e otto Slam è un grande campione, ma anche una persona complessa, con un passato difficile: un matrimonio fallito con l'attrice, le scorribande ... Brooke Shields shock, sono stata stuprata quando ero giovane L’attrice cinquantasettenne ha raccontato la terribile esperienza nel documentario Pretty Baby: Brooke Shields presentato in anteprima al Sundance Film Festival: «Avevo paura di soffocare o qualcosa d ...L'attrice è la protagonista di un documentario presentato al Sundance Film Festival, in cui racconta alcuni retroscena della sua vita ...