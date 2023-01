Brignone e Bassino all' attacco della Erta di Plan de Corones

Martedì 24 e mercoledì 25 (prima manche ore 10.30, seconda manche alle ore 13.30 con diretta televisiva su Rai 2 ed Eurosport in entrambe le giornate) Federicae Martavanno all'...Al via Federica, Marta, Asja Zenere, Elisa Platino, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Laura Pirovano e Laura Steinmair. L'Italia vanta una vittoria nella storia connel 2017 ...Fede sul podio a Kranjska Gora, Marta in testa alla classifica di specialità. Sfideranno Shiffrin e Gut nei due giganti di martedì e mercoledì ...Da Cortina d’Ampezzo si passa a Kronplatz. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023 prosegue senza soluzioni di continuità e non pensa ancora minimamente ai Mondiali di Meribel e Courchevel che ...