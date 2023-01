Brasile | contatti con Luis Enrique | non solo lo spagnolo apre ai verdeoro

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ilè alla ricerca del nuovo Ct dopo le dimissioni di Tite:avviati con, ma non sarebbe l’unico Ilè alla ricerca del nuovo Ct dopo le dimissioni di Tite:avviati con, ma non sarebbe l’unico. L’ex Ct della Spagna sarebbe in contatto con Ronaldo per capire le varie situazioni. In lizza però anche Ancelotti del Real Madrid. Lo riferisce UOL Esporte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

Nel covo ci sono spunti per lettere d'amore , nei telefonini probabilmente idi più donne ... piste concrete avevano condotto gli investigatori ine Venezuela. Un pentito 'minore', ...Ma abbiamo registratoanche extra Ue come per esempio dal(5), dagli Stati Uniti (5), dall'Argentina (5), dal Messico (4), dall'Arabia Saudita (2), dall'India (3) e anche dalle ... Brasile-Luis Enrique, nuovi contatti. Ma anche Ancelotti apre ad un dialogo con la Seleçao Il Brasile è alla ricerca del nuovo Ct dopo le dimissioni di Tite: contatti avviati con Luis Enrique, ma non sarebbe l’unico Il Brasile è alla ricerca del nuovo Ct dopo le dimissioni di Tite: contatti ...Il Brasile e l’Argentina annunceranno questa settimana l’avvio dei lavori per arrivare a una moneta comune tra i due Paesi. Lo riporta il Financial Times, rivelando che la valuta si chiamerà ‘Sur’, ch ...