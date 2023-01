Brasile - Argentina | intese su integrazione energia e moneta

Il Sole 24 ORE

Il presidente dell', Alberto Fernandez, e il suo omologo del, Luiz Inacio Lula da Silva, hanno firmato un memorandum di intesa in materia di integrazione monetaria ed energetica. L'annuncio è stato dato ...L'incontro annunciato per oggi a Buenos Aires tra il presidente del, Luiz Inacio Lula da Silva, e il suo omologo del Venezuela, Nicolas Maduro - a margine del ...Lula nella capitale. ... Brasile e Argentina verso una nuova cooperazione. Al via lavori per moneta comune Il Brasile e l'Argentina annunceranno questa settimana l'avvio dei lavori per arrivare a una moneta comune tra i due Paesi. Lo riporta il Financial Times, rivelando che la valuta si… Leggi ...(ANSA) - BUENOS AIRES, 23 GEN - "Per la prima volta ho tifato per l'Argentina ai Mondiali di calcio perché ho pensato che (Lionel) Messi non poteva terminare la carriera senza essere campione del mon ...