Botta e risposta tra Luisella Costamagna e Francesca Fagnani per Ballando

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 23 gennaio 2023)è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione dicon le Stelle. La sua performance è stata così apprezzata da permetterle di arrivare alla vittoria. Il percorso con Pasquale La Rocca, seppur tortuoso e incostante, ha lasciato il segno anche nel cuore degli spettatori. Però, nelle ultime ore, la giornalista ha deciso di intervenire sui social per commentare un’intervista rilasciata da. La donna non ha decisamente gradito le parole dette nei suoi confronti.attacca: “Come dovresti ben sapere…”, come ha dimostrato nel suo programma Belve, non ha peli sulla lingua. È una donna molto schietta che ...