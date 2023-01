Borse Ue ingessate | guardano alle banche centrali A Milano in luce Intesa Sp

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Enel e Snam pagano il dividendo, calo tecnico complessivo dello 0,46% sul Ftse Mib. Piazze cinesi chiuse per il capodanno lunare, sale il Nikkei. Petrolio poco mosso, gas in leggero rialzo. Euro si avvicina a 1,09 dollari. Spread sopra 180 punti

Borsa Italiana

Spread sopra 180 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Leeuropee , che la settimana scorsa hanno preso fiato dopo il rally di inizio 2023, hanno provato a rimettersi in carreggiata, ma senza ...Giovedì in agenda anche il consiglio direttivo Bce e della Banca d'Inghilterra (Il Sole 24 Ore Radiocor) -europeenell'attesa delle decisioni che questa sera la Federal Reserve e domani la Banca centrale europea prenderanno sui tassi di interesse. La Riserva Federale Usa ha ritoccato al ... Borsa: Europa ingessata a meta' seduta, a Milano rimbalza Intesa Sp -5,4% per la Juventus dopo la penalizzazione in classifica (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 gen - Borse europee ingessate a meta' ...