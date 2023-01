Borsa | Tokyo | apertura in netto rialzo +1 | 20%

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ladiavvia la prima seduta della settimana in, seguendo l'avanzata del mercato azionario Usa in attesa dell'inizio della stagione delle trimestrali societarie e con gli investitori ...

Spunto rialzista dell'1,17% per, alle 05:00, che continua le contrattazioni a 26.865,33 punti. 23 - 01 - 2023 05:00Bene il principale indice azionario giapponese, con un progresso dello 0,78%, dopo aver aperto a 26.346,69. 23 - 01 - 2023 01:30 Borse, Tokyo apre la settimana in rialzo Buona performance in avvio del Nikkei che segue il trend dei titoli tecnologici dello scorso venerdì. Piazze cinesi chiuse per il capodanno lunare ...La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, seguendo l'avanzata del mercato azionario Usa in attesa dell'inizio della stagione delle trimestrali societarie e con gli investitori ...