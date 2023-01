Borsa Milano oggi | Piazza Affari in rialzo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – Apertura di settimana lievemente positiva per le Borse europee. Il focus degli investitori è sulle questioni internazionali ed europee: dalle riflessioni sulle prossime mosse della Banca centrale europea, che a inizio febbraio dovrebbe aumentare i tassi di interesse di almeno 50 punti base, alla guerra in Ucraina. Continua infatti la pressione sulla Germania per l’invio di carri armati a Kiev. In Italia è in discussione il sesto decreto per l’invio di armi in Ucraina. Ail Ftse Mib guadagna lo 0,18% e chiude a 25.821,45. Stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 184 punti base. In crescita il rendimento del titolo decennale, che sfiora il 4%. Sul listino principale dibene Intesa Sanpaolo (+2,71%). L’istituto ha precisato che il Common Equity Tier 1 ratio fully loaded a fine 2022 è ...

Prima seduta della settimana marginalmente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita dello 0,18% a 25.821 punti, l'Ftse All share in rialzo dello 0,25% a quota 28.025. Anche per i mercati azionari del Vecchio continente è stata ... La Borsa di New York confida in una Fed colomba e tratta in rialzo di oltre un punto percentuale ... A Milano sono però positive le banche e persino la Juventus riduce i danni al 5,12%, dopo un avvio da ... Borsa di Milano oggi 23 gennaio: il Ftse Mib scambia in rosso, in una giornata scandita soprattutto dalle dichiarazioni dei membri della Bce. Spread in aumento sui 186 punti.