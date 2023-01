Borsa | Juventus entra in negoziazione e cede il 7 | 33%

La Gazzetta dello Sport

Inizio settimana difficile inper il titolo della, che è riuscito ad aprire ed entrare negli scambi dopo circa mezz'ora dall'avvio delle contrattazioni. Il titolo ha segnato un ribasso massimo del 12% e cede il 10,...... non aveva probabilmente percepito, dando fiducia al lavoro del cugino Agnelli , la situazione della gestione della. Forse anche il Cda della Juve, società quotata in, avrebbe dovuto ... Effetto stangata: il titolo Juve inizialmente non apre in Borsa, poi perdite pesanti Roma, 23 gen. (askanews) - Juventus entra in contrattazione a Piazza Affari e cede il 7,33% a 0,3046 euro. Il club sconta la penalizzazione di ...Pionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ...