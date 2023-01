Borsa | Europa sale piano in attesa di Lagarde | corre l' euro

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Borsepee in cauto rialzo in avvio di seduta con gli investitori che attendono indicazioni sulla politica monetaria dalla presidente della Bce, Christine, che a mercati chiusi parlerà a un ...

Agenzia ANSA

National Express corre alla Borsa di Londra sulla spinta del mega - contratto vinto in Germania. Il titolo dell'operatore di ... e' attualmente presente in un totale di 11 Paesi in Europa, Nord America ...Nel resto d'Europa Francoforte sale dello 0,16%, Parigi dello 0,08%, Amsterdam dello 0,5% e Londra dello 0,25%.