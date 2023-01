Agenzia ANSA

Seduta a ranghi ridotti per le Borse asiatiche, con i listini cinesi, Hong Kong e Seul chiuse per i festeggiamenti del Capodanno Lunare. Bene Tokyo (+1,33%) e Sydney (+0,63%), che si accodano al rally ...Piazze cinesi chiuse per il capodanno lunare Ladi Tokyo termina la prima seduta della ... Le azioni sono in rialzo in, insomma, per quanto la maggior parte dei mercati sia chiusa per le ... Borsa: Asia positiva, la Boj sostiene i bond giapponesi - Economia Borse asiatiche in rialzo, con l'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo che ha chiuso con un progresso dell'1,33%. Diverse borse chiuse in Asia, in occasio ...Seduta a ranghi ridotti per le Borse asiatiche, con i listini cinesi, Hong Kong e Seul chiuse per i festeggiamenti del Capodanno Lunare. Bene Tokyo (+1,33%) e Sydney (+0,63%), che si accodano al rally ...