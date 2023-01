Agenzia ANSA

"Ilrusso è venduto al 50% di sconto ed è principalmente acquistato da Cina e India, Mosca ... Lo ha detto l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep. .La Germania non consuma gas,o carbone russo. Ciò sembrava impossibile tre mesi fa e dimostra la capacità di adattamento dell'Europa", ha aggiuntonell'intervista, pubblicata oggi. (... Borrell, il petrolio russo venduto con il 50% di sconto - Mondo "Il petrolio russo è venduto al 50% di sconto ed è principalmente acquistato da Cina e India, Mosca perde 40 euro al barile ed è un grande colpo per la sua stabilità finanziaria". Lo ha detto l'alto r ...«È necessario segnalare una cosa molto importante, alla quale forse la stampa non sta riconoscendo così tanta importanza: l'Europa si è liberata quasi al 100% dalla sua dipendenza energetica dalla Rus ...