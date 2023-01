Borgo Mezzanone Foggia | dormono con braciere acceso | morti 2 migranti

TGCOM

commenta Due giovani migranti sono morti in una baracca del cosiddetto 'ghetto' di(Foggia) . I due, un uomo e una donna, sarebbero rimasti intossicati nel sonno domenica notte dalle esalazioni di monossido di carbonio prodotte da un braciere utilizzato per ...Dal quale si è sviluppato monossido di carbonio letale per i due giovani africani che occupavano una baracca nel ghetto di(ANSA) - FOGGIA, 23 GEN - Due giovani migranti, un uomo e una donna, entrambi africani, sono morti la scorsa notte in una baracca del cosiddetto 'ghetto' di Borgo Mezzanone (Foggia). A quanto si appre ...Un uomo ed una donna sono morti a causa di esalazioni da monossido di carbonio nella cosiddetta “Pista” di Borgo Mezzanone. A rinvenire i corpi una ...