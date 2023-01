Boomerissima | gli ospiti delle prossime puntate | Alessia Marcuzzi si allunga

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Dopo 25 anni, il ritorno diin Rai è valso la pena. Ad oggi sono state trasmesse soltanto duedel suo nuovo programma, ma gli ascolti dihanno fatto letteralmente boom. Il gradimento da parte del pubblico è stato tangibile al debutto e in crescita dalla prima alla seconda puntata. Se a seguire il primo appuntamento sono stati 1.310.000 spettatori (7,37% di share), nel secondo i telespettatori sono stati 1.459.000 (8,49%). Un vero e proprio gioiellino il programma di, anche se stroncato da più fronti, e questo anche gliche si alternano di settimana in settimana.: chi ci ...

Il Tempo

