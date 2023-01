Boomerissima | gli ospiti delle prossime due puntate

Leggi su biccy

(Di lunedì 23 gennaio 2023) C’è chi la dava per spacciata, ma Alessia Marcuzzi conè riuscita a conquistare il pubblico di Rai2. Mercoledì sera, in occasione della terza puntata, ospiterà Giorgio Mastrota, Geppi Cucciari, Mietta e Francesco Paolantoni per la squadra dei Boomer; Lodovica Comello, Francesca Manzini, Riki e Pierpaolo Spollon per la squadra dei Millennial. Tra gliarriveranno Drusilla Foer, Nek, Corona (la cantante, non Fabrizio!) e Rocco Hunt. Come sappiamo, ledisono già state tutte registrate e in occasione della quarta – e sulla carta ultima puntata – Alessia Marcuzzi ha avuto il piacere di ospitare altri otto vip. In gara (nella puntata di martedì 31 gennaio) troveremo: Paola Barale, Alessandro Tersigni, Riccardo Rossi e Adriana Volpe per i Boomer; Soleil Sorge, Alessandro Egger, Emanuel ...