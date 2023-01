Boom di bar e ristoranti!

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Dopo mesi di blocchi e restrizioni dovuti alla pandemia le aperture di nuovi locali dedicati alle consumazioni di cibo e bevande sono cresciute del 4% tra il 2020 e il 2022, soprattutto al centro-sud. Attualmente, lungo lo Stivale, si contano più di 328 mila bar, ristoranti ed altri locali, come per esempio hotel e spazi

Radio Gold

E mancano ormai solo gli ultimi dettagli perché ilCorva si trasferisca per la settimana del Festival al piano terra del Palafiori di Sanremo. 'Riprodurremo il clima del nostro, nella città ...di presenze e vocazione internazionale La fiera del dolce&salato ha assunto negli anni una ... 'Sigep è la manifestazione B2B leader per tutto il modo professionale di, pasticcerie, gelaterie, ... Boom di iscritti per FantaSanremo: una folle gara tra Baudi, bonus ... In Corea del Sud le vendite di whisky hanno trovato una nuova primavera dal 2021 complice la pandemia di Covid che ha spinto i consumatori ...E’ uno dei programmi di maggiore successo della storia recente di Canale 5 nonchè il solo e più importante prime time di Paolo Bonolis. Tuttavia è dal 2019 che Ciao Darwin attende di tornare sul picco ...