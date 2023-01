(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il 7 dicembre 2022 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone e il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti hanno firmato un decreto ministeriale che estende il200una tantum a professionisti ed autonomiIva.Alla base della decisione – si legge nel decreto – il fatto che l’indennità una tantum sia una misura universale di sostegno al reddito, diretta a contrastare gli effetti economici della crisi energetica nazionale. Si è inoltre valutata l’apertura dellaIva come un requisito non necessario al fine della identificazione del lavoratore quale autonomo o professionista.Da qui la decisione di licenziare un nuovo decreto ministeriale che modifica il precedente provvedimento del 19 agosto 2022 in cui laIva ...

Informazione Fiscale

Valore medio attuale, sempre in ottime condizioni di conservazione tra i 150 e ieuro. Slovenia ... Entra nel gruppo offerte di lavoro, pensioni,, invalidità - 104 e news Notizie ultima ora ...leggi anchee 150 euro, nuovi pagamenti: via libera del ministero del Lavoro, chi può farne richiesta Nuova domanda per: Inps conferma la possibilità di un riesame Nell'ultimo ... Pagamento bonus 200 euro non ricevuto Domanda di riesame entro 90 giorni Il bonus benzina può essere cumulato anche con altri benefits ammessi dal legislatore, bisogna però fare attenzione a non superare le soglie di esenzione fiscale e .... Grazie alla proroga, anche per ...Da domani (lunedì 23 gennaio) le domande di concessione del contributo che devono essere presentate alle locali Camere di commercio ...