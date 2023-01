(Di lunedì 23 gennaio 2023) Darrivano le istruzioni da seguire per i lavoratorie iche hanno presentatoper ottenere il200, e l’eventuale integrazione di 150, entro la scadenza del 30 novembre scorso, ma non hanno ricevuto il pagamento. Il200 e 150perchiederlo? A disposizione ci sono 90 giorni di tempo per procedere con l’istanza diverificando sul portale le motivazioni alla base del rifiuto dellae fornendo tutta la documentazione utile perchiarezza sul possesso dei requisiti. I dettagli sono contenuti nel ...

Informazione Fiscale

Benmiliardi in 10 anni che grazie al l' invecchiamento lavorativo hanno garantito alle casse ... Mentre da noi simili partecipazioni si perdono in un mare vasto difavori elargizioni. La ...leggi anche Modello 730/2022 a debito con due CU Ecco perché si paga di più Reddito fino a 15 mila euro Hanno diritto alIrpef 'pieno' pari a 1.euro annui quanti, nel periodo d'imposta, ... Pagamento bonus 200 euro non ricevuto Domanda di riesame entro 90 giorni Arriva una nuova possibilità per i lavoratori autonomi e i professionisti che si sono visti respingere dall’Inps la richiesta dell’indennità una tantum dei cosiddetti ...Bonus una tantum da 200 e 150 euro: come chiedere il riesame qualora non li si abbia ricevuti. Le istruzioni dell'Inps.