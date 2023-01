Bologna e Cremonese si annullano | 1-1 al Dall' Ara

(Di lunedì 23 gennaio 2023) AGI -sie non vanno oltre un pareggio nella sfida valevole per la 19 giornata di Serie A, l'ultima del girone di andata. Al'Ara finisce 1-1 con il rigore di Okereke e un autogol di Chiriches, al termine di un match vivo ed imprevedibile solo nella ripresa, dopo un primo tempo avaro di emozioni. Un pari che permette alla squadra di Motta di salire a 23 punti in classifica, mentre serve meno alla squadra di Ballardini che resta ultima a quota 8. Dopo il miracolo in Coppa Italia con il Napoli, il tecnico romagnolo non riesce a bagnare con un successo anche l'esordio in A sulla panchina grigiorossa. I rossoblu provano a fare la partita prendendosi il predominio territoriale e comandando ampiamente nel possesso palla, ma senza creare nitide occasioni da gol. Il match stenta a ...

