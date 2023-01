Bologna-Cremonese lunedì 23 gennaio 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

TUTTO mercato WEB

Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 23 gennaio 2023: in campoe Inter - Empoli, in Premier League c'è il Tottenham, in Coppa di Francia il PSG Prosegue il lungo turno di Serie A in questa 19esima e ultima del girone d'andata. Gli impegni di ...Ricordiamo cheè in programma lunedi 23 gennaio alle ore 18.30. Tra le gare della domenica spicca il 2 - 0 con cui la Roma vince a La Spezia e si rilancia nella corsa alla ... Bologna-Cremonese, i convocati di Ballardini: prima per Benassi, torna Chiriches. Out Dessers – Il giro di boa a 90 minuti di distanza: il Bologna di Thiago Motta chiude quest’oggi il suo girone di andata affrontando, in casa, la Cremonese del neotecnico Ballardini… Leggi ...Alle 18:30 il Bologna ospita la Cremonese. I padroni di casa cercano i tre punti per avvicinare la parte sinistra della classifica. Gli ospiti puntano alla prima vittoria in campionato, ...