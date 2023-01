Bologna-Cremonese LIVE 1-1 | il var toglie un rigore agli ospiti

TUTTO mercato WEB

Al Dall'Ara, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Dall'Ara disi affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A ...... in forte dubbio per Juventus - Atalanta KOOPMEINERS : squalificato ZAPPACOSTA : lesione del bicipite femorale sinistro, out 3 - 4 settimane(19giornata:) SANSONE: ... Bologna-Cremonese, i convocati di Ballardini: prima per Benassi, torna Chiriches. Out Dessers L’ultima giornata del girone d’andata prosegue con le partite del lunedì. Dopo la sfida delle 18:30 del Dall’Ara tra il Bologna e la Cremonese va in scena a San Siro la partita tra l’Inter ed Empoli.Nessuna occasione da gol nella prima frazione di gioco tra Bologna e Cremonese ma inizio di ripresa col botto al Dall'Ara: al 50' sblocca il risultato Okereke su rigore concesso dal Var per un tocco d ...