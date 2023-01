Bologna-Cremonese | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Riportiamo ledi, match valevole per la 19° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, e dal quarto uomo Sacchi. VAR e AVAR saranno rispettivamente Pairetto e Di Paolo. Calcio d’inizio ore 18:30 allo Stadio “Renato Dall’Ara” di. Tornato al successo in campionato dopo due sconfitte di fila, ilha intenzione di ripetersi questo pomeriggio ospitano il fanalino di coda. Uscire dal campo con i tre punti, inoltre, permetterebbe ai felsinei di avvicinarsi al settimo posto occupato dall’Udinese valido per la Conference League. Ancora privo dell’infortunato Arnautovic, Thiago Motta darà a Musa Barrow il compito di ...