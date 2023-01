Bmw Motorrad nel 2022 mette a segno il miglior record di vendite

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 23 gennaio 2023) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Bmwha raggiunto lepiù alte nella sua storia aziendale con 202.895 moto e scooter consegnati ai clienti, con un aumento del +4,4% rispetto all’anno precedente. Rimane anche al primo posto nel segmento globale di moto e scooter premium. “Vorrei esprimere i miei sinceri ringraziamenti ai nostri Clienti in tutto il mondo per la grande fiducia che hanno riposto in noi anche nel. Il risultatoneldimostra chiaramente che la nostra attraente gamma di prodotti e il nostro marchio sono molto popolari tra i Clienti. Attendo con grande gioia e fiducia il nostro centenario nel 2023” ha detto Markus Schramm, capo di Bmw. La Germania rimane il più grande mercato unico per BMWnel ...