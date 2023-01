Black Out – Vite sospese | quante puntate | durata e quando finisce

(Di lunedì 23 gennaio 2023)sono previste perOut –, la nuova serie tv in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda quattroda due episodi ciascuna (totale: otto episodi). La prima puntata andrà in onda lunedì 23 gennaio 2023; la quarta e ultima lunedì 6 febbraio 2023. Ma vediamo insieme la programmazione completa: Prima puntata: lunedì 23 gennaio 2023 Seconda puntata: martedì 24 gennaio 2023 Terza puntata: lunedì 30 gennaio 2023 Quarta puntata: lunedì 6 febbraio 2023Ma quanto dura () ogni puntata diOut –? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,30. Lacomplessiva (pause pubblicitarie) sarà ...

Questa sera, lunedì 23 gennaio 2023, Raiuno trasmetterà Black Out - Vite Sospese, con Alessandro Preziosi; Canale 5 trasmetterà il reality show ... In televisione lo abbiamo visto anche in Sotto Copertura - La cattura di Zagaria, Non mentire, Masantonio, La vita bugiarda degli adulti e Black Out - Vite sospese.