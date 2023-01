Black Out – Vite sospese | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Stasera, lunedì 23 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladiOut –, serie televisiva italo-tedesca diretta da Riccardo Donna che sarà trasmessa invisione e inserata. In tutto 4 puntate da 2 episodi ciascuna (totale: 8 episodi). La fiction racconta una piacevole vacanza che però diventa una trappola. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel corsosarà presentato il personaggio di Giovanni Lo Bianco. Si tratta di un affermato broker, apparentemente perbene. Tuttavia nulla è come sembra. Giovanni ha un passato oscuro che lo lega a suo fratello Rocco, diventato un pericoloso killer. Il protagonista, ...

Questa sera, lunedì 23 gennaio 2023, Raiuno trasmetterà- Vite Sospese, con Alessandro Preziosi; Canale 5 trasmetterà il reality show ...In televisione lo abbiamo visto anche in Sotto Copertura - La cattura di Zagaria , Non mentire , Masantonio , La vita bugiarda degli adulti e- Vite sospese . Black Out - Vite sospese: trama, cast, location, quante puntate e streaming della serie tv in onda su Rai 1. Tutte le informazioni ...