Black Out – Vite Sospese | la storia vera di Rigopiano al centro della fiction?

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sin da subitoOut –ha fatto pensare che la serie di Rai1, con Alessandro Preziosi, fosse tratta da una, nello specifico la tragedia del. Gli autori hanno però a più riprese sottolineato come questo non sia vero anche se alcuni fatti si somigliano e inoltre hanno precisato che i riferimenti presenti erano inconsapevoli. In merito alla somiglianza delle vicendeserie con la realtà l’autore del soggetto, Valerio D’Annunzio, che specifica: “Abbiamo troppo rispetto di quanto è accaduto per farepornografia del dolore. E se nella nostrasi può notare qualche somiglianza con la realtà vuole dire che questa è riaffiorata solo in modo inconscio“. Il presidente di Rai ...

Tutto è pronto su Rai Uno per la messa in onda di una nuova fiction intitolata- Vite sospese che vede nel cast come protagonista assoluto il celebre attore Alessandro Preziosi . Si tratta di una nuova fiction diretta da Riccardo Donna ambientata in mezzo alle montagne ...Cast e personaggi diVite Sospese sono pronti a tenere compagnia al pubblico oggi e domani con un doppio appuntamento nel prime time di Rai1 per la gioia degli appassionati. Prenderà il via proprio oggi la serie ...L'attore parla della fiction che inizia stasera: "Valanghe e cataclismi, raccontiamo il mondo che cambia" Partirà oggi, lunedì 23 gennaio 2023, in prima ...Alessandro Preziosi è protagonista di un mistery-drama in quattro puntate ambientate in Trentino, in un resort di lusso nella Valle del Vanoi ...