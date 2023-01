Black Out – Vite sospese | la serie tv è tratta da una storia vera?

Tutto è pronto su Rai Uno per la messa in onda di una nuova fiction intitolata- Vite sospese che vede nel cast come protagonista assoluto il celebre attore Alessandro Preziosi . Si tratta di una nuova fiction diretta da Riccardo Donna ambientata in mezzo alle montagne ...Cast e personaggi diVite Sospese sono pronti a tenere compagnia al pubblico oggi e domani con un doppio appuntamento nel prime time di Rai1 per la gioia degli appassionati. Prenderà il via proprio oggi la serie ...Alessandro Preziosi guida il cast della nuova fiction di Rai 1, Black Out - Vite Sospese da stasera per quattro serate.Alessandro Preziosi è protagonista di un mistery-drama in quattro puntate ambientate in Trentino, in un resort di lusso nella Valle del Vanoi ...