Black Out – Vite Sospese | anticipazioni seconda puntata di martedì 24 gennaio 2023

Out – 1×03 – 1×04 Claudia scopre che l'incidente medico di cui è stata vittima è stato provocato. Giorgio, un parente del proprietario dell'albergo che vive in una baita isolata, trasporta un ferito sopravvissuto alla caduta dell'elicottero che il giorno prima ha sorvolato la valle. Nel portarlo di corsa in albergo per affidarlo alle cure di Claudia, tutti apprendono che l'elicottero che doveva salvarli è precipitato. Anita e Lorenzo, in cerca di un momento di romanticismo, azionano la vasca idromassaggio nella Spa dell'hotel. Così facendo, provocano un corto circuito che mette seriamente a rischio la vita di Elena. Il tetto del magazzino sta per colpire Claudia, quando Giovanni interviene e la ...