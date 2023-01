Black Out – Vite Sospese | anticipazioni della prima puntata

RaiNews

Comincia così- Vite sospese, il nuovo mistery drama di Rai1 diretto da Riccardo Donna che vede protagonista Alessandro Preziosi nei panni di Giovanni, un broker di mezza età, elegante e di ...Le scelte Il duo Costa - Raso , nel dare fiducia ai suoi uomini, ha mandato il campo la stessa formazione che la giornata precedente aveva subito un. Unica variazione per problemi fisici, ... Black out in Pakistan: il treno resta bloccato sulla sopraelevata, i pendolari costretti a scendere Il distacco di un’imponente slavina isola la Valle del Vanoi, in Trentino, impedendo i soccorsi tramite l’unico passo che porta alla valle. È la vigilia di Natale, il paese è isolato, le comunicazioni ...Cast e personaggi di Black Out Vite Sospese sono pronti a tenere compagnia al pubblico oggi e domani con un doppio appuntamento nel prime time di Rai1 per la gioia degli appassionati. Prenderà il via ...