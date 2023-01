Bimbo morto in ospedale Il padre | “Colpa delle regole anti Covid”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Undi tre giorni muore soffocato a Roma, nell’Sandro Pertini, mentre lo stava allattando la madre. E secondo ilnon si tratta affatto di mera fatalità. Egli punta il dito contro le sempre più folli misurenei nostri centri di cura e lancia il suo j’accuse: “Mia moglie dopo il parto era sfinita, ma le hanno portato il piccolo per l’allattamento, sebbene lei non si reggesse letteralmente in piedi. Hanno persino preteso che gli cambiasse il pannolino da sola”. E ancora: “Avevamo scelto il Pertini perché la mia compagna è nata lì e lì voleva partorire. Ma gliel’hanno lasciato accanto ininterrottamente e con le normenessuno di noi ha potuto starle accanto. E lei, anche se ha 29 anni, era stanchissima, il piccolo era irrequieto, non l’hai mai fatta ...