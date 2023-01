Bimba morta per un batterio killer | Mia aveva soli 8 mesi

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Una tragedia scuote il comune di Pollenza , in provincia di Ancona . Unha ucciso la piccola Mia , unadiottoche si è spenta all'ospedale Salesi di Ancona. E con un ...

Ancona, muore per un batterio killer: cosa è successo Tutto è iniziato dopo le feste di Natale, quando la piccola Mia ha iniziato ad avere la febbre. I genitori si sono subito rivolti ai ... Batterio killer, morta bimba di 8 mesi: Mia stroncata dopo il ricovero d'urgenza in ospedale Una tragedia scuote il comune di Pollenza, in provincia di Ancona. Un batterio killer ha ucciso la piccola Mia, una bimba di soli otto mesi che si è spenta all'ospedale Salesi di Ancona.