Bill Gates non si è «ritirato» dal meeting di Davos di quest’anno

Il 17 gennaio 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che l'imprenditore e cofondatore di Microsoft,, si sarebbe «» dalannuale del World economic forum del 2023 a(Svizzera), una riunione molto celebre perché riunisce alcuni degli imprenditori e dei politici più famosi del mondo per discutere temi di attualità. Si tratta di una notizia infondata che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato, né del Wef né di. Contattato dai colleghi di Reuters, un portavoce della& Melinda ...