Bigfoot avvistato su Google Maps? Le teorie di Reddit FOTO

Leggi su screenworld

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tra tutti i luoghi in cui trovare la prova definitiva dell’esistenza del, pochi penserebbero di controllare qualcosa di così ovvio come. Questo, naturalmente, fino all’inizio del mese, quando un utenteha setacciato il pianeta alla ricerca di prove del leggendario criptide, per poi trovare un’ombra simile a un sasquatch apparsa nel mezzo di un prato del Colorado. Il 17 gennaio, ilor u/33sushi ha condiviso degli screenshot del luogo in questione, rivelando quella che sembra essere una creatura bipede alta poco più di due metri. “È un orso? Una pozzanghera? Un escursionista senza attrezzatura? È impossibile dirlo con certezza, ma le aree più scure del soggetto si allineano con le ombre di altri oggetti nelle vicinanze“, hanno scritto ior sotto al ...