Biathlon Anterselva certifica l’Italia del “Tridente” | in attesa del ‘Tuono’ e del ‘Cigno’

Quinto posto per il quartetto azzurro, questo pomeriggio, nella Staffetta 4 7,5 km maschile della tappa di Coppa del Mondo di, a(Alto Adige). Buona la prestazione dell'Italia che ha schierato in terza frazione Didier Bionaz. Imprendibili, ancora una volta, i norvegesi, con Sturla Holm Laegreid, Tarjei ...L'Italia ha chiuso ai piedi del podio la staffetta donne della coppa del mondo diad. Nell'ultima giornata di gare la vittoria è andata alla Francia che si è imposta col tempo di 1h07'21"3 senza errori e con sole due ricariche utilizzate. Secondo posto alla ... Coppa del Mondo Anterselva - Rimontona Vittozzi, Wierer rimpiange il tiro in piedi: l'inseguimento in 5' L'Italia del biathlon ha affrontato la tappa di casa di Anterselva adombrata dal "caso Sanfilippo", deflagrato prepotentemente alla vigilia dell'appuntamento altoatesino. Cionondimeno Dorothea Wierer, ...