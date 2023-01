Berlusconi | 5 milioni di like su TikTok Come ringrazia i follower

(Di lunedì 23 gennaio 2023) «Mi dicono che suho fatto più di 5di "mi piace". A questi 5di italiani dico ricordatevi che io vi devo piacere soprattutto alle prossime elezioni nella cabina elettorale». Silvio, leader di Forza Italia, festeggia così sulla piattaforma cinese che ospita brevi video il traguardo raggiunto. E dalla sua scrivania lancia l'appello al voto: «Mi raccomando, non tradite». «Votare è un dovere, è un diritto, è un privilegio, è avere "voce", è scegliere da chi si vuole essere rappresentati, è l'arma pacifica per cambiare le cose - spiega ancora il leader di Forza Italia in una intervista a Studio Aperto su Rete4 - Non votare significa privarsi di tutte queste forme di libertà, compresa quella di lamentarsi quando le cose non vanno». E sul perchè votare Forza Italia, il leader degli ...

