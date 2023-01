Agenzia ANSA

Parlando in un'intervista con la Tv tedesca Ard, Pistorius ha detto cheha molti fattori da considerare e che non è il caso di prendere unaaffrettata. Tali fattori includono le ......di non prendere unaaffrettata, dovendo tenere in considerazione diversi fattori, compresa la sicurezza dei tedeschi in patria. In attesa di capire le prossime mosse di Washington e... Berlino,decisione su invio Leopard a Kiev arriverà presto - Ultima Ora Berlino non sta bloccando l'invio solo dei suoi carri armati, ma anche la riesportazione dei Leopard 2 verso Kyiv da parte di altri paesi europei. Le implicazioni della mancata decisione tedesca vanno ...Il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius (Partito socialdemocratico) ha affermato che una decisione in merito all'invio dei carri armati di fabbricazione tedesca Leopard in Ucraina verrà presa ...