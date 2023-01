Berlino | ok alla Polonia per i Leopard a Kiev Lo scontro con gli Usa | poi la Germania cede Lavrov | “Guerra con l’Occidente quasi reale”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Laalle pressioni degli Stati Uniti e dopo giorni di indecisione apre all’invio dei carri armatiall’Ucraina, annunciando cheè disposta ad autorizzare laa fornire i tank tedeschi tanto desiderati dalle forze armate di. A esporsi per l’ennesima volta non è stato il cancelliere Olaf Scholz, che sugli aiuti militari continua a non prendere una posizione netta. È stata la ministra degli Esteri Annalena Baerbock a dichiararetelevisione francese Lci che “se ci verrà posta la richiesta, allora non ci opporremo“: frase pronunciata poco dopo il vertice proprio tra il cancelliere Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi. Segno che la questione dell’invio deidivide ...

Il Fatto Quotidiano

I bavaresi sono ancora al comandoripartenza del campionato tedesco, fermo da prima del Mondiale. Eintracht e Unionaccorciano e vanno a - ...Stando a quanto spiegato da Mosca, la decisione è la rispostaradicale riduzione della ... arriva daun primo blando via libera tedesco all'invio dei carri armati Leopard, tank fortemente ... Berlino: ok alla Polonia per i Leopard a Kiev. Lo scontro con gli Usa, poi la Germania cede Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha affermato che una decisione in merito all'invio dei carri armati di fabbricazione tedesca Leopard in Ucraina verrà presa presto. Lo riporta Sky News ...È stato annunciato il programma integrale del Festival di Berlino 2023, che si svolgerà nella capitale ... la giuria e Steven Spielberg riceverà un Orso d’Oro onorario alla carriera.