Bergamo e Brescia Capitale della Cultura | concerto e Mille Miglia chiudono l’inaugurazione

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – La tre giorni inaugurale di2023 si chiude con 1000e il Teatro Grande che regalano alla cittadinanza due ore al ritmo swing dettato dalla verve degli Swingin’ Hermlins. Ilband di Berlino, famosa per il repertorio legato agli anni Trenta ma che non disdegna incursioni nel panoramamusica contemporanea, ha saputo trascinare gli occupanti di palchi e platea in un mix che ha spaziato da Duke Ellington e Glennr fino a Michael Jackson. Il Massimo cittadino che, con la regia del padrone di casa, il Sovrintendente al teatro Umberto Angelini, aveva in precedenza ospitato la giornata inaugurale con il Presidente Mattarella e le più alte ...

La tre giorni inaugurale diCapitale della Cultura 2023 si chiude con 1000 Miglia e il Teatro Grande che regalano alla cittadinanza due ore al ritmo swing dettato dalla verve degli Swingin' Hermlins. Il concerto ...Una forma di cultura alta e liberatricesi sono vestite a festa in questi giorni per dare il via all'anno che le vedrà Capitale italiana della cultura . Puntuale, è arrivato a ...Sarà Nello Scavo, inviato di guerra in Ucraina per Avvenire e autore del libro “Kiev”, lunedì 30 gennaio alle 18.30 presso l’Auditorium di Piazza Libertà ad inaugurare gli eventi proposti da Molte Fed ...Francesco Renga ha cantato 'Angelo' insieme alla figlia Jolanda, la canzone che le ha dedicato alla nascita. L'emozione è stata grandissima.