Benzinai | Urso | “Difendo la categoria ma non capisco lo sciopero contro la trasparenza”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Economia in ripresa? “Sì. Perché ha prevalso finalmente la posizione dell’Italia sul price cap europeo. Che ha fatto crollare il prezzo del gas. Quella è la svolta”. Così il ministro del made in Italy Adolfo, intervistato dal Corriere della Sera. “In poche settimane il prezzo del gas è tornato ai livelli di un anno fa. Se l’Europa ci avesse ascoltato prima avremmo risparmiato decine di miliardi di euro e messo in più seria difficoltà Mosca”. Ripresa,: se l’Ue ci avesse ascoltato avremmo risparmiato decine di miliardi Il peggio, però, non è ancora passato. “Nella prima parte dell’anno l’inflazione avrà un impatto negativo sui consumi”, dice. “Proprio per questo nella manovra economica abbiamo concentrato le risorse a sostegno delle fasce più deboli. Nella seconda parte dell’anno tornerà a crescere la produzione. ...

AGI - Agenzia Italia

'Revocate lo sciopero, e' solo un danno per i cittadini' . L'appello di Adolfoè rivolto aiche chiuderanno i le pompe di benzina il 25 e 26 gennaio, anche in modalita' self service. Ma vista la risposta delle principali associazioni di categoria sembra un appello ......per i quali irespingono le accuse di speculazioni sui prezzi. Retromarcia sulla trasparenza Dopo il vertice di giovedì 19 gennaio, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo... Appello di Urso a vuoto, i benzinai confermano lo sciopero Respinto l’invito del ministro Urso a bloccare la serrata: «Governo ancora confuso su questa vicenda» Non si placano le tensioni tra il governo e le organizzazioni dei gestori dei benzinai. E lo sciop ...ITALIA - Lo sciopero dei benzinai del 25 e 26 gennaio "era e resta confermato": così i presidenti di Faib, Fegica e Figisc/Anisa, le principali ...