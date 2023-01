(Di lunedì 23 gennaio 2023) Bergamo. Confermato lo sciopero deisulla rete ordinaria dalle ore 19 di martedì 24 gennaio, alle ore 19 di giovedì 26 gennaio, e sulla rete autostradale dalle 22 di martedì alle 22 di giovedì, anche in modalità self-service, perre contro “la vergognosa campagna diffamatoria nei confronticategoria”. La previsione è di un’adesione massiccia da parte dei gestori di distributori e carburanti, dato il malumore che serpeggia tra i. “Da quando è stato annunciato lo sciopero le compagnie petrolifere hanno ben pensato di aumentare di 3 centesimi al litro il prezzo dei carburanti in previsione delle scorte di noi gestori – commenta Renato, presidente del Gruppo Gestori distributori di carburanti Ascom Confcommercio Bergamo – Una scelta intollerabile,...

... con tanto di tabelle, come l'aumento dei prezzi alla pompa corrisponda quasi specularmente all'aumento dell'accisa e dell'Iva sull'accisa, senza spunti di natura speculativa da parte dei. ...Italianial "contro - stop". Come sempre, a fare i conti di questa "guerra a distanza" trae Governo sono i comuni cittadini. I consumatori, che si sono schierati col ministro Urso, ... Benzinai pronti alla serrata, Mora: “Dopo l’annuncio della protesta la beffa di nuovi aumenti” Sciopero benzinai sì o sciopero no Adolfo Urso, ministro dello sviluppo economico del governo Meloni, ci ha provato, ma dall’altro lato le associazioni sembrano non aver voluto dare ascolto alle sue ...«A queste regole non ci stiamo» è l'appello dei gestori. «Lo sciopero va revocato senza se e senza ma, perché sono venute meno tutte le motivazioni che hanno portato i gestori a indire la protesta» af ...