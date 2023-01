Benzinai | confermato lo sciopero | serrata da martedì 24 alle 19 | Ecco la lista dei distributori che resteranno aperti

(Di lunedì 23 gennaio 2023)ladeichenelle varie Regioni (in aggiornamento): Emilia - Romagna - Lombardia - Trentino Alto Adige Chiusi anche gli impianti self service '...

TGCOM

... evitando il bis dei. Martedì al via esame emendamenti segnalati dai gruppi Martedì le ... emendamento sui balneari tra i segnalati Ma come hannoGianmarco Centinaio della Lega e ...Cosa prevede la legge sullo sciopero deiNel settore dei carburanti la regolamentazione dello sciopero prevede che durante l'agitazione dovrà essere 'mantenuto in servizio un numero di ... Benzinai, confermato lo stop: serrata da martedì 24 alle 19 | Ecco la lista dei distributori che resteranno aperti I benzinai chiudono per sciopero da domani, martedì 24 gennaio, alle 19 sulla rete ordinaria e dalle 22 sulle autostrade. Lo ricordano le organizzazioni Faib, Fegica e Figisc-Anisa in una nota rilevan ...Da domani, martedì 24 gennaio, lo sciopero dei benzinai sulla rete viaria ordinaria inizierà alle ore 19 e terminerà allo stesso orario di giovedì 26 gennaio. In autostrada, invece, partirà dalle 22 ...