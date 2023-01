Benzinai | confermato lo sciopero Ecco date e orari della serrata

Agenzia ANSA

La sciopero di 48 ore deida Faib, Fegica e Figisc per il 25 e 26 gennaio scatterà alle 19 di martedì 24 e si concluderà alla stessa ora del giovedì 26. La chiusura, spiegano le ...Sciopero: orari e date confermate. Quando finirà Scioperoper mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio 2023. Nessun dietrofront delle associazioni di categoria, nonostante i tentativi del Governo Meloni di trovare una mediazione, che ha deciso ... Benzinai, sciopero confermato il 25-26 gennaio «Lo stop era ed è confermato e le dichiarazioni del ministro sono l’ennesima dimostrazione della confusione in cui si muove il Governo in questa vicenda», replicano con una nota congiunta i presidenti ...Sciopero benzinai sì o sciopero no Adolfo Urso, ministro dello sviluppo economico del governo Meloni, ci ha provato, ma dall’altro lato le associazioni sembrano non aver voluto dare ascolto alle sue ...