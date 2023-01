Benzina | Meloni ai gestori | “Non si torna indietro | provvedimento giusto” Sciopero confermato

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nessuna apertura del presidente del consiglio, Giorgia, aidegli impianti di carburante. Da algeri, la Presidente del consiglio fa sapere che non coi saranno altri incontri: "Li abbiamo convocati due volte. Il governo non ha mai immaginato provvedimenti per additare la categoria deii ma per riconoscere il valore dei tanti onesti. Poi la media del prezzo non diceva che era alle stelle. Sono state poche le speculazioni" L'articolo proviene da Firenze Post.