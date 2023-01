Benzina | distributori | da domani sciopero; ristabilire verità

Agenzia ANSA

Gli impianti di rifornimento carburanti, precisano le tre associazioni dei, rimarranno chiusi per sciopero - compresi i self service - per 48 ore consecutive, dalle ore 19.00 del 24 alle ...Da domani alle 19 sulla rete ordinaria e dalle 22 sulle autostrade, idi carburanti saranno chiusi per sciopero. Lo ricordano le organizzazioni Faib, Fegica e Figisc - Anisa in una nota rilevando che "il Governo, invece di aprire al confronto sui veri ... Benzina: distributori, da domani sciopero, chiusi anche i self - Economia Benzinai, via alla serrata. Da domani alle 19 sulla rete ordinaria e dalle 22 sulle autostrade, i distributori di carburanti saranno chiusi per sciopero. Lo ricordano le organizzazioni Faib, Fegica e ...Confermato lo sciopero dei benzinai del 25 e 26 gennaio 2023. La protesta riguarderà anche i distributori self service.