Benzina | distributori | sciopero da domani | governo ristabilisca verità

(Di lunedì 23 gennaio 2023) - Per i gestori non ci sarà la revoca chiesta dal ministro Urso. L'esecutivo, dicono, nasconde le proprie responsabilità e continua ad inquinare il ...

Agenzia ANSA

Il prezzo die diesel tornano a salire alla vigilia dello sciopero dei gestori deiche scatta alle 19 di domani 24 gennaio e durerà 48 ore. Laservita arriva a superare i due euro al litro. Il diesel sempre servito sfiora i 2,1 euro al litro. È l'analisi di ...- Per i gestori non ci sarà la revoca chiesta dal ministro Urso. L'esecutivo, dicono, nasconde le proprie responsabilità e continua ad inquinare il ... Benzina: distributori da domani in sciopero, 'ristabilire la verità' - Economia Da domani, martedì, alle 19.00 sulla rete stradale ordinaria e dalle 22.00 sulle autostrade, in Italia i distributori di carburanti saranno chiusi per sciopero. Lo ricordano le organizzazioni di categ ...Da martedì sera, alle 19.00 sulla rete stradale ordinaria e dalle 22.00 sulle autostrade, i benzinai resteranno chiusi per 48 ore consecutive ...