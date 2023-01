Beni culturali | tornano in Italia 60 reperti archeologici trafugati negli Usa Valgono oltre 20 milioni di euro

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il recupero grazie alla collaborazione tra carabinieri e autorità americane. Messe in vendita da mercanti d'arte senza scrupoli, le opere sono rimaste per anni illegalmente in musei, case private e gallerie estere

Ministero della cultura

, infatti, erano stati immessi nel mercato antiquario internazionale attraverso transazioni effettuate da ricettatori die mercanti d'arte, senza le necessarie autorizzazioni, ... Archeologia, rimpatriati 60 reperti dagli Stati Uniti ... Tra i reperti confiscati ai trafficanti un affresco pompeiano. In tutto 60 reperti archeologici sono stati rimpatriati dagli Usa in Italia ...