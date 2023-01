(Di lunedì 23 gennaio 2023) L'interesse nei confrontiFormula 1 non è solo quello dei tifosi, che hanno contribuito a risultati da record in numerosi eventi in calendario nelle ultime due stagioni. Nei confronti di un ...

L'interesse nei confronti della Formula 1 non è solo quello dei tifosi, che hanno contribuito a risultati da record in numerosi eventi in calendario nelle ultime due stagioni. Nei confronti di un ...La Formula 1 non si vende. O almeno, non si vende a chi mette sul piatto solo una montagna di soldi e nessuno straccio di idea. Questa è l'opinione di Mohammed, che ha commentato il no di Liberty Media a un'offerta da capogiro del fondo sovrano dell'Arabia Saudita (PIF). Un'offerta che il presidente della FIA ha definito esagerata, ma non ha ... Ben Sulayem: la FIA custode della F1 contro le valutazioni gonfiate Il presidente FIA ha espresso le proprie preoccupazioni sulla possibilità di un'acquisizione della Formula 1 a valori che sarebbero 5 volte superiori il prezzo pagato da Liberty a Ecclestone ...ROMA - La F1 sta vivendo una crescita notevole negli ultimi anni, testimoniata anche dai nuovi Gran Premi già entrati in calendario e quelli che invece debutteranno in futuro. Una crescita commerciale ...