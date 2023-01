Ben Morel ci spiega cosa c'è dietro il successo del Sei Nazioni (che andrà su Netflix)

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Benè Mister Seida cinque anni. È il ceo, il grande capo, l’uomo che ha preso ogni decisione, anche negli anni della pandemia, quando era necessario segnare una direzione. Ora, dopo questa edizione, l’ex direttore degli affari dell’Nba in Europa lascerà il suo incarico nel mondo del rugby per andare in Francia, dove sarà il nuovo responsabile commerciale della Ligue 1 e Ligue 2, i due principali campionati di calcio. Eppure, nonostante mille difficoltà e un progetto di crescita appena iniziato,porterà con sé un ricordo positivo dei suoi cinque anni nel mondo ovale. “Sono davvero contento – racconta nella sala interviste del County Hall di Londra, durante la presentazione ufficiale del Sei2023 -, penso che il torneo sia andato avanti grazie alla nostra abilità di non fermarci davanti ...