“Bella senza trucco a 50 anni” | è possibile se segui i suoi consigli

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L'inverno costituisce un momento molto difficile e delicato per il nostro corpo e comporta una sfida per la nostra pelle che deve affrontare il calo delle temperature e tutte le conseguenze che ne derivano. Continui sbalzi termici, umidità e pioggia condizionano il nostro organismo che deve adattarsi ogni giorno a questi cambiamenti: il nostro corpo, per difendersi dalle basse temperature e non disperdere il suo calore, riduce lo spessore dei vasi sanguigni, la circolazione rallenta e il rinnovamento cellulare è di conseguenza più lento, rendendo la pelle secca e priva di lucentezza.