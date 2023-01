Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi? Un dettaglio social lascia intendere come stanno davvero le cose

(Di lunedì 23 gennaio 2023) È tornato il sereno traDe, che da qualche mese ormai hanno ritrovato la loro armonia. Nelle scorse ore però erano circolati rumor su una possibile rottura, smentiti dalla madre di, Veronica Cozzani.era stato ospite di C’è posta per Te, storico programma Mediaset condotto da Maria De Filippi. Se di solitoama condividere i successi lavorativi del marito, questa volta non è andata così. I fan avevano infatti notato che, diversamente dal solito, la showgirl non aveva pubblicato nessuna foto dinel programma. A smentire tutto ci ha pensato indirettamente una foto postata dalla mamma diche ha ripreso la nipotina Luna Marì. Sullo sfondo presente anche ...

Biccy

E come dimenticare invece l'ormai leggendaria farfallina diL'argentina, valletta nel 2012, ha sfoggiato il suo tatuaggio nell'interno coscia grazie a un abito a dir poco audace.In un'intervista rilasciata a Novella 2000 la Rossetti ha spiegato che l'ex dil'ha delusa. Rossetti e la situazione con Pamela Prati. La settimana scorsa Patrizia Rossetti ha ... Belen e Stefano De Martino in crisi Dettaglio dopo C'è Posta Per Te La minestra riscaldata non è mai buona, dicevano le sagge nonne. E forse avevano proprio ragione. Perchè oltre ad un innegabile sapore di stantio, portano con sé diverse altre problematiche, come i ve ...Le parole inaspettate su Stefano De Martino, lo show man partenopeo sta vivendo davvero un momento d'oro, la rivelazione su di lui ...